Comunali: Laus (Pd), vincitore primarie non sceglie alleanze

"A Torino, come nelle altre città, lo schema delle alleanze non lo sceglierà il vincitore delle primarie. Lo sanno tutti che la decisione è gia' stata presa all'unanimità dalle forze che compongono la coalizione. Non uno ha deciso, non pochi, ma il centrosinistra al completo". Così, in una nota, il senatore torinese del Pd, Mauro Laus, replica all'intervista del responsabile degli Enti Locali del Pd, Francesco Boccia. "E' una questione di credibilità. E io ho imparato che nella vita se perdi la credibilità hai perso tutto - aggiunge Laus -. Io voglio vincere e non perdere...soprattutto la credibilità. Chi continua oggi a parlare di schemi già superati confonde sapendo di confondere e rende tossico il clima partecipativo di questa straordinaria festa democratica che sono le primarie".