Mottarone: Lanzo (Lega), tragedia da non dimenticare

"Oggi è giornata di lutto in tutto il Piemonte, a una settimana dalla terribile tragedia del Mottarone: un dramma che non può essere dimenticato e chiede giustizia per le 14 vittime e per il piccolo Eitan". E' quanto dichiara Riccardo Lanzo, consigliere regionale della Lega. "Non è possibile - aggiunge - cancellare quello che è stato, ma possiamo stringerci attorno alle famiglie che soffrono per far capire loro che non saranno lasciate sole".