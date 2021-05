Mottarone: gip, gravi indizi solo su Tadini

"Allo stato iniziale delle indagini i gravi indizi di colpevolezza" che possano giustificare un provvedimento di custodia cautelare "sussistono unicamente nei confronti di Gabriele Tadini". E' quanto scrive il gip del tribunale di Verbania nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per il caposervizio della funivia del Mottarone.

E' "palese" la "totale irrilevanza" del riferimento, fatto dai pm di Verbania nella richiesta di convalida del fermo e di custodia in carcere, al "clamore mediatico nazionale e internazionale" dell'incidente della funivia del Mottarone per sostenere il "pericolo di fuga" dei 3 fermati. Lo scrive il gip Donatella Banci Buonamici nell'ordinanza con cui non ha convalidato i fermi di Gabriele Tadini, caposervizio, Luigi Nerini, gestore, e Enrico Perocchio, direttore di esercizio, e ha mandato ai domiciliari il primo e rimesso in libertà gli altri due. Il giudice spiega che non si può far "ricadere" su un indagato il "clamore mediatico".

Il gip osserva che Tadini "ha reso ampia confessione, ha ammesso nel dettaglio le proprie condotte, è padre di famiglia, vive e lavora da sempre in questo territorio" e da nessun elemento si poteva evincere "che intendesse darsi alla fuga". Per Enrico Perocchio il pericolo era "ancora meno configurabile". Il direttore di esercizio, che abita a Torino con la famiglia, aveva risposto alla convocazione degli investigatori presentandosi spontaneamente "nel cuore della notte" a Stresa, dove era stato accompagnato dalla moglie. Non solo: "immediatamente - annota il gip - ha chiesto inutilmente di essere sentito per dare la sua versione dei fatti, dimostrando in questo modo altro che la volontà di fuggire, bensì la volontà di sottoporsi a ogni richiesta e provvedimento dell'autorità giudiziaria". Quanto a Luigi Nerini "è pacifico dal suo comportamento l'inesistenza del pericolo di fuga; da subito, nei momenti iniziali della tragedia, si è messo a disposizione delle forze dell'ordine rendendo ogni chiarimento". Il giudice osserva che il gestore, separato dal coniuge, abita in zona con un figlio.