Fuma in tram e sfascia postazione autista, arrestato

E' salito sul tram senza mascherina, si è acceso una sigaretta e quando l'autista, una donna, gli ha chiesto di spegnerla, l'ha minacciata di morte e ha colpito la sua postazione con pugni e calci, rompendo la catena divisoria e indossandola come trofeo al collo. Non contento ha urinato a terra e tra i sedili del mezzo. E' accaduto a Torino, in corso Belgio. Il passeggero, un 30enne è stato arrestato dalla polizia per violenza, minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e deferito per oltraggio ed interruzione di servizio pubblico. L'uomo prima di salire sul tram aveva già molestato le persone in attesa alla fermata.