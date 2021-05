Uggetti: Appendino, sbagliato spettacolarizzare indagini

"La gogna mediatica la dovremmo definire come una spettacolarizzazione delle indagini, che io penso sia qualcosa di profondamente sbagliato, a prescindere da chi sia oggetto delle indagini". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino ospite della trasmissione Forrest su Radio Rai 1 a proposito delle scuse di Luigi Di Maio all'ex sindaco di Lodi Simone Uggetti. "La mattina in cui e' uscita la lettera sul Foglio - spiega Appendino - ho scritto un messaggio a Luigi (Di Maio, ndr) e l'ho ringraziato personalmente. Penso che abbia fatto un gesto coraggioso, che sia un segno di maturità e che ponga due questioni: una riguarda il tema del garantismo, se così lo vogliamo definire anche se io non cercherei di dividere la società tra garantisti e giustizialisti perché il tema è un po’ più ampio; poi c'è il tema che riguarda i sindaci e cioè alle responsabilità a cui sono in qualche modo chiamati i sindaci, le tutele che hanno i sindaci e quindi tutto quello che ne consegue, con anche il discorso della gogna mediatica".