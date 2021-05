Covid: Torino, Consiglio comunale torna in presenza

Il Consiglio comunale di Torino torna in presenza dopo 7 mesi. La seduta d questo pomeriggio non sarà dunque più in videoconferenza: consiglieri e assessori torneranno a sedersi sui banchi della Sala Rossa. Non ancora consentito, per rispetto dei protocolli sanitari, l'accesso i aula ai giornalisti. L'ultimo consiglio in presenza si era svolto il 12 ottobre scorso.