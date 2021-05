Mottarone: Camera Penale Novara, da gip uno stop a barbarie

"Una Caporetto per gli eroici inquirenti sin qui descritti dai media" e "una rivincita del codice di procedura penale", "un fermo alla barbarie". Così la Camera Penale di Novara, in un post su Facebook, interviene sugli sviluppi dell'inchiesta sulla vicenda del Mottarone. "Succede - è il testo - che c'è un Giudice che, guarda un po', applica addirittura il codice di procedura penale, con somma delusione delle aspettative di mezza Italia che auspicava fervidamente che i fermati "marcissero in galera" (l'altra metà, beninteso, li avrebbe visti volentieri penzolare dalla forca). A questo risultato - davvero una Caporetto per gli eroici inquirenti sin qui dipinti dai media - si giunge quando la Procura si inventa il "fermo mediatico", giustificando l'ipotesi di una fuga dei tre in ragione del clamore creato dagli stessi inquirenti con una sarabanda di interviste ("i tre indagati hanno reso ampia confessione") e conferenze stampa. "Richiamo suggestivo ma assolutamente inconferente", dice il Gip di Verbania, signorilmente. Un corto circuito della logica, aggiungiamo noi". "Così - proseguono i penalisti novaresi - abbiamo chiuso una settimana nera per l'informazione giudiziaria. Con la rivincita del codice di procedura penale e un deciso fermo, questo sì convalidato, alla barbarie. Ci rivediamo - è la conclusione - al prossimo giro di giostra. Non smontate la ghigliottina, vi tornerà presto utile".