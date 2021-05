Migrante suicida: Grimaldi (Luv), non mi fanno visitare Cpr

"Da una settimana aspetto l'autorizzazione a visitare il Cpr. Nonostante abbia fornito i documenti miei e della mia collaboratrice, un attestato della Regione sul mio status di consigliere e la garanzia di presentarmi in possesso di tampone. Le procedure di autorizzazione impediscono di fatto a soggetti istituzionali del territorio di effettuare un sopralluogo in tempi celeri". E' quanto denuncia Marco Grimaldi, consigliere regionale Luv. "Non è che una delle tante violazioni dei diritti - aggiunge - che si consumano in quei luoghi. Ora pretendiamo di entrare". Grimaldi ha inoltrato la richiesta alla prefettura il 25 maggio, due giorni dopo la notizia del suicido del migrante Moussa Balde. Secondo Grimaldi i Cpr sono "luoghi di privazione dell'umanità e della dignità" e "vanno chiusi immediatamente".