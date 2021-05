Artigianato: in un anno -4,5% imprese under 35, donne -0,74%

Nel 2020 nel settore dell'artigianato c'è stato un saldo negativo di 712 donne al lavoro, con un calo dello 0,74%, e una flessione del 4,5% delle imprese under 35. Lo evidenzia il rapporto dell'ufficio Studi di Confartigianato Imprese. "La ripresa del Piemonte - commenta Giorgio Felici, Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte - sarà condizionata dall'andamento del piano vaccinale. Accelerare il passo e' un primo elemento indispensabile per far fronte alle diverse conseguenze negative derivanti dallo shock pandemico. Il nuovo Decreto Sostegni con altri contributi a fondo perduto per le imprese ed un pacchetto lavoro, cercherà di contenere l'esplosione di quella che potrebbe essere una bomba sociale anche a seguito della possibilità di poter tornare a licenziare a fine giugno." "Non va tuttavia dimenticato - continua Felici - che la ripartenza dipenderà anche da altri fattori meno legati al contesto contingente e invece già endemici prima dell'avvento della pandemia, che rischiano di condizionarla negativamente. C'è bisogno di misure urgenti per rilanciare l'occupazione, in particolare quella giovanile, e investimenti sulla formazione e sulle competenze dei lavoratori per contribuire a costruire un futuro di lavoro per le nuove generazioni. Per affrontare la ripartenza - conclude Felici - occorre, in primis, rimuovere gli ostacoli che scoraggiano le imprese ad assumere. Sul fronte delle politiche attive del lavoro sosteniamo la necessita' di rilanciare gli istituti professionali e gli istituti tecnici e di investire sulle competenze professionali a cominciare dall'uso delle tecnologie digitali e puntando sull'apprendistato duale e professionalizzante".