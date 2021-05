Sanità: comitato Maria Adelaide, diventi Casa comunità

Revocare la delibera regionale che prevede la vendita dell'ospedale Maria Adelaide di Torino, e farlo invece diventare Casa di comunità: lo chiede una petizione popolare promossa dall'Assemblea permanente 'Riapriamo il Maria Adelaide di Torino', la cui prima firmataria Angela Maria Rosolen è stata audita questa mattina in Commissione Sanità. "Con migliaia di firme - ha detto Rosolen - chiediamo che il Maria Adelaide possa essere trasformato in Casa di comunità. Il Governo ha presentato un piano da 9 miliardi per questo tipo di strutture, e 28 milioni sono previsti per quelle che dovranno essere realizzate a Torino. Chiediamo anche che il complesso Maria Adelaide non figuri nel dossier di candidatura di Torino alle Universiadi 2025, che ne vedrebbe la trasformazione in studentato". "Dopo un anno e mezzo di incontri e di richieste di confronti - ha aggiunto - non siamo ancora riusciti a sapere se s'intenda modificare la destinazione d'uso della struttura e se il progetto di trasformarlo in studentato in vista delle Universiadi sia contenuto nel dossier di candidatura. È necessario rivedere decisioni che, in nome della crisi e dell'austerità, hanno portato alla chiusura dell'ospedale anziché a una sua trasformazione per rispondere ai bisogni di salute della popolazione".