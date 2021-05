Covid: in Piemonte 126 positivi, 7 morti, -30 ricoverati

In Piemonte sono 126 i casi positivi riportati oggi dal bollettino dell'Unita' di crisi della Regione, il tasso calcolato sui 12.446 tamponi processati è dell'1%, con una quota di asintomatici del 57,9%. I ricoverati in terapia intensiva sono 81 (+1 rispetto a ieri), negli altri reparti 594 (- 31). I morti 7 (di cui 2 registrati oggi), i guariti -333. Le persone in isolamento domiciliare sono 4.490, gli attualmente positivi 5.165.