Zac, e Merz vola a Palermo

Beatrice Merz, una delle “grandi dame” dell’arte subalpina, pare stia indirizzando sempre di più il proprio sguardo – e ingenti investimenti in denaro – in Sicilia. È infatti notizia di pochi giorni l’affidamento triennale del nuovissimo Zac– Zisa Zona Arti Contemporanee, nuovo polo palermitano dedicato al contemporaneo, alla Fondazione Merz. Con tanto di stretta di mano in conferenza stampa fra il sindaco Leoluca Orlando e la figlia di Mario e Marisa Merz. Beatrice, che oltre a presiedere l’omonima fondazione ha anche diretto il Castello di Rivoli, sta quindi allontanandosi da Torino? Per ora non sembra: l’istituzione di via Limone è in piena attività e la mecenate ha anche da poco dato avvio a un piano di rilancio industriale della propria casa editrice che ha appena spostato la propria sede in uno dei palazzi più belli del centro storico.