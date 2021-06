Meteo: nubi sparse alternate a schiarite, pioggia in serata

A Torino oggi, martedì 1° giugno, nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 2.7 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3122m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: giornata in prevalenza soleggiata su tutto il Nord Ovest. Non mancheranno tuttavia annuvolamenti pomeridiani sui settori alpini occidentali che potranno sfociare in brevi e occasionali piovaschi, specie in serata. Clima gradevole, tipico del periodo. In Liguria mare poco mosso e venti deboli.