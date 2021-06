Covid: Confesercenti, è vera ripartenza ma mancano addetti

Con il ritorno del servizio all'interno dei locali, oggi, c'è "la vera ripartenza per il nostro settore è il passo fondamentale verso una normalità che manca ormai da 14 mesi, a parte le poche settimane dell'estate scorsa" ma "il pieno avvio delle attività è minacciato dalla mancanza di addetti: camerieri, personale di sala, banconisti, cuochi, pizzaioli. Una buona parte dei locali sta cercando invano queste figure, essenziali per il buon funzionamento dell'attività". Lo sottolinea Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Torino. "E' un problema serio - dice Banchieri - che rischia di aggravarsi quando il coprifuoco sarà eliminato e soprattutto quando anche il Piemonte entrerà in zona bianca: in quel momento - grazie anche all'arrivo dell'estate - è prevedibile un incremento della clientela. Il lungo periodo di chiusura e l'incertezza del futuro hanno indotto una parte non trascurabile dei nostri dipendenti a cercare alternative in altri settori che non hanno subito blocchi. Anche questa è una delle conseguenze nefaste del Covid: l'aver sconvolto il mercato del lavoro. Speriamo che si tratti di un intoppo momentaneo, perché altrimenti non riusciremo a cogliere pienamente le opportunità della ripresa".