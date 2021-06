Guala Closures: Investindustrial a 53%, conferma termini Opa

Per l'Opa obbligatoria finalizzata al delisting di Guala Closures lanciata da Investindustrial al momento sono state portate in adesione 3.953.065 azioni che sommate a quanto già detenuto fanno arrivare l'offerente al 53,8% del capitale sociale di Guala Closures e quindi Investindustrial comunica che "non avrà luogo la riapertura dei termini del periodo di adesione dell'offerta obbligatoria". Il periodo di adesione all'Opa resta quindi fissato alle 17:30 del 7 giugno prossimo.