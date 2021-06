Covid: Appendino, ritorno a normalità sempre più vicino

"La riapertura delle consumazioni anche all'interno dei locali è un importante passo avanti verso quella normalità che è sempre più vicina. Una normalità che la campagna vaccinale sembra rendere sempre più definitiva". Così, su Facebook, la sindaca di Torino Chiara Appendino postando la sua foto dentro un bar, con un caffè in mano, nel primo giorno in cui si può tornare a consumare all'interno dei locali. "Non è finita, ovviamente. Dobbiamo ancora fare attenzione - sottolinea Appendino - e il pensiero va inevitabilmente a coloro che ancora non hanno la possibilità di tornare a pieno regime alle loro attività. Però oggi siamo felici, per noi, per Torino e per i tanti esercenti che hanno trascorso oltre un anno durissimo ma che ora, finalmente, possono tornare ad accogliere i loro clienti come hanno sempre fatto".