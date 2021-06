Torino: Appendino, chi vincerà mantenga priorità ambiente

Nasce, per volontà della Città di Torino, il portale Torino Vivibile, per permettere "in semplicità e con coerenza - ha spiegato oggi la sindaca Chiara Appendino - a tutti i cittadini di informarsi in tempo reale e con continui aggiornamenti, sulla situazione della loro città in materia di sostenibilità, di strategie ambientali, e anche per approfondire temi quali i cambiamenti climatici, qualità dell'acqua e dell'aria, verde pubblico, rifiuti, inquinamento acustico, e sui progetti correlati". "Un modo - ha aggiunto la sindaca - per condividere insieme e in trasparenza i risultati e i progetti di un'amministrazione che ha sempre segnato l'ambiente come una priorità, investendo in molti progetti non sempre accettati da subito con facilità, ma mirati a rendere la città più vivibile e resiliente. Un patrimonio che lasciamo alla prossima amministrazione che avrà risorse mai viste prima e che ci auguriamo continui su questa linea. Qualsiasi colore politico avrà". Il portale 'Torino Vivibile', ha spiegato l'assessore all'ambiente Alberto Unia, "è uno dei quattro assi del Piano d'azione Torino 2030, che ha l'obiettivo di rendere il capoluogo piemontese più accessibile, circolare, sano e verde. E' frutto di un lungo lavoro d'equipe e ha lo scopo di fornire informazioni chiare e accessibili a tutte, tecnici e giornalisti compresi". Il sito suddiviso in 10 aree tematiche e facilmente consultabili, evidenzia anche i collegamenti tra i risultati raggiunti della città e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili dell'agenda 2030, i dettagli del Piano d'azione 2030 e i diversi riconoscimenti assegnati a Torino per l'impegno sul campo con un link al dossier di candidatura per la Capitale verde europea 2022 e che ha visto Torino tra le quattro finaliste.