Covid: in Piemonte 209 positivi, 12 morti -37 ricoverati

Invariato, rispetto a ieri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva, per Covid, negli ospedali del Piemonte: restano 81. Negli altri reparti - informa il bollettino dell'Unità di crisi della Regione - è stato registrato un ulteriore calo di 37 pazienti: il dato complessivo è ora 557. I nuovi casi positivi sono 209, con un tasso dell'1,3% in rapporto ai 16.187 tamponi diagnostici processati (10.755 antigenici), con una quota di asintomatici del 47,8%. I morti sono 12 (2 relativi a oggi), il totale da inizio pandemia è 11.643 Le persone in isolamento domiciliare sono 4.171, i guariti +533, le persone attualmente positive 4.809.