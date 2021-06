Autostrade: lavori su viadotto dell'A4 dopo ispezione

Sull'A4 Torino-Trieste, in corrispondenza del nodo autostradale A8 Milano-Varese-Viale Certosa, dalle 21 di venerdì 4 alle 14 di domenica 6 giugno, sono previste attività di manutenzione sul viadotto Fiorenza che per specifiche caratteristiche necessitano di essere svolte in assenza di traffico. Lo rende noto Autostrade. L'intervento rientra nel piano nazionale di ammodernamento della rete che Autostrade per l'Italia sta portando avanti su tutte le tratte in gestione. E' stato programmato sulla base degli esiti di attività di ispezioni approfondite, condotte da società esterne di ingegneria. "Per comprimere al minimo la durata dei lavori - spiega Autostrade - le attività sono state programmate in modalità intensiva e continuativa, grazie all'impiego di più squadre operanti su tre turni di lavoro consecutivi e all'utilizzo di mezzi speciali ad alta tecnologia e potranno così concludersi nell'arco di un solo fine settimana, individuato sulla base dell'analisi dei flussi di traffico registrati su quella tratta".