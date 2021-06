Mottarone: carte, spesso ceppi lasciati su tetto cabina

Non è insolito che i "forchettoni", una volta disinseriti, restassero posati sul tetto della cabina della funivia del Mottarone. E' quanto si legge nelle carte del procedimento giudiziario avviato dalla procura di Verbania sull'incidente del 23 maggio costato la vita a 14 persone. L'emittente tedesca Zdf ha fatto avere agli inquirenti le immagini realizzate da uno svizzero, appassionato di funivie, che mostrano le cabine in movimento e, ben visibili, i forchettoni. Non è ancora del tutto chiaro, però, se siano applicati alle ganasce del freno di emergenza. "Una volta rimossi - aveva spiegato giorni fa un dipendente ascoltato come testimone, E.R. - i ceppi (così vengono anche chiamati tra i lavoratori, ndr) andrebbero depositati per terra, ma per comodità e consuetudine vengono lasciati sulla pedana di ispezione presente sul carrello superiore della cabina e percorrono quindi i vari tragitti insieme ad essa".