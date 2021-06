Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, giovedì 3 giugno, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3427m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un promontorio anticiclonico rimonta sull'Italia favorendo tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Annuvolamenti irregolari saranno tuttavi ancora possibili per la presenza di aria più umida sul Nord Italia, associati a qualche occasionale piovasco sui rilievi alpini. Venti deboli e in Liguria mare poco mosso.