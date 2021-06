Comunali: Torino, nuove priorità per nomina scrutatori

Priorità, fra chi è iscritto all'albo scrutatori, a disoccupati o inoccupati iscritti al centro per l'impiego della Città metropolitana di Torino e a chi ha meno di 30 anni alla data della consultazione. Sono i nuovi criteri per la nomina degli scrutatori per le elezioni di ottobre stabiliti dalla Commissione elettorale comunale torinese. Il form per l'adesione sarà pubblicato a luglio sulla piattaforma Torino Facile. Continuano, inoltre, le attività del Servizio elettorale del Comune per gli aventi diritto al voto, come la distribuzione, nei comandi della Polizia Municipale, di oltre 10mila tessere elettorali di prima emissione. Sta inoltre terminando in questi giorni la consegna delle lettere indirizzate ai cittadini Ue residenti a Torino con l'invito, se intenzionati a esercitare il diritto di voto, a iscriversi sulle liste elettorali aggiunte per le elezioni amministrative.