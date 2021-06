Mottarone: legale Tadini chiede incidente probatorio

Un incidente probatorio per fare luce sulle cause della sciagura del Mottarone è stato chiesto oggi al tribunale di Verbania dall'avvocato Marcello Petrillo, difensore di Gabriele Tadini, l'unico indagato agli arresti domiciliari. "E' la soluzione migliore - ha detto - e la più garantista. Permette, fra l'altro, di andare avanti senza procedere per tentativi". Il procuratore Ornella Bossi, nei giorni scorsi, aveva annunciato che intendeva svolgere l'attività con la formula dell'"accertamento tecnico irripetibile". Secondo l'avvocato, l'incidente probatorio dovrà essere disposto "prima della rimozione della cabina" dal luogo dell'incidente.