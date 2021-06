Vaccini: Cirio, licenziamento sanitari no vax non eccessivo

"Non penso sia giusto imporre l'obbligo vaccinale a tutti, ma la vaccinazione per chi svolge una professione sanitaria è obbligatoria ed è sacrosanto che lo sia". Ospite della trasmissione "The Breakfast Club", su Radio Capital, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, interviene così sul caso dei 20mila operatori sanitari piemontesi che rifiutano il vaccino. "Ogni lavoro ha obblighi che vanno rispettati - aggiunge -. Queste persone verranno prima segnalate, poi spostate verso altre mansioni, ultima ratio la sospensione. Il licenziamento non è eccessivo se non ci sono alternative. Se uno non vuole vaccinarsi e non accetta lo spostamento verso altre mansioni, non restano alternative al licenziamento".