Pd: Lavolta, abolire i 2 euro per voto primarie o devolverli

A una settimana dall'appuntamento con i gazebo Enzo Lavolta, vicepresidente del Consiglio comunale candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Torino, rilancia la sua proposta di "abolire il contributo di 2 euro per il voto. E' sbagliato - dice -, disincentiva la partecipazione e rischiamo di mostrarci sempre più scollati dalla realtà e avulsi dalle dinamiche reali". E propone, "in extrema ratio, in caso di mantenimento del contributo" di "pensare a versare l'intera somma raccolta a sostegno di qualche iniziativa valida, magari di carattere solidale". "Le regole per votare alle primarie del Partito Democratico prevedono il versamento di 2 euro per ogni elettore - ricorda -. La ritengo una condizione assurda e indigeribile, che bisogna assolutamente abolire. Siamo in una fase di difficoltà economica per tante persone, il Pd può trovare tante altre forme e modalità per sostenersi finanziariamente". Per Lavolta non solo "il contributo in denaro può costituire una barriera alla partecipazione di tante persone, ma ha anche una valenza simbolica assai negativa, perché non si può concepire a pagamento un momento di partecipazione attiva e di civismo democratico così importante".