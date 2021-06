Covid: confermato sequestro Torteria no mask a Chivasso

Resta chiusa la Torteria di via Orti a Chivasso (Torino), sequestrata lo scorso sei maggio dai carabinieri. Lo ha deciso il Tribunale del riesame di Torino che ha respinto il ricorso presentato dai legali della titolare, Rosanna Spatari. Il locale era diventato un punto di ritrovo per no-mask e negazionisti della pandemia a seguito dell'organizzazione di una serie di aperitivi disobbedienti, con il Piemonte in zona rossa e arancione a causa del Covid. Il provvedimento di chiusura è stato imposto dal tribunale di Ivrea per inosservanza delle normative in materia di igiene e sicurezza pubblica. La titolare, nell'udienza del primo giugno scorso, si era appellata alla normativa comunitaria e ai principi che tutelano i diritti relativi alla libertà di impresa e del lavoro. I giudici hanno invece ritenuto corrette le motivazioni che hanno portato la procura al sequestro preventivo del locale.