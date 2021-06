Fiat, tetto Lingotto Torino sarà parco con 28mila piante

Si chiamerà La Pista 500 il più grande giardino sospeso d'Europa con oltre 28mila piante che nascerà tra qualche mese dalla riconversione della leggendaria pista sulla ex fabbrica del Lingotto di Torino. Lo ha annunciato Olivier Francois, Ceo del marchio Fiat e Com di Stellantis, durante l'incontro via web Rewriting the future of our cities con Stefano Boeri, architetto e urbanista autore del Bosco Verticale a Milano. "Sono orgoglioso di questo progetto di parco on the roof che vedrà la riconversione della pista prove sul tetto del Lingotto di Torino in un giardino con oltre 28mila piante - ha detto Francois - Un progetto importante e significativo e, di nuovo, sostenibile che rivitalizzerà la città di Torino, la nostra città". Il ceo del marchio Fiat e chief marketing officer di Stellantis ha detto che "nel nuovo scenario abbiamo una nuova missione, creare la mobilità sostenibile per tutti. Il nostro dovere è offrire al mercato, il più presto possibile compatibilmente con la riduzione del costo delle batterie, auto elettriche che non costino più di quelle a combustione". E nel ribadire la necessità di fare sistema per fare in modo che anche chi abita nei condomini possa dotarsi facilmente dei punti di ricarica privati (in cui l'energia "costa la metà rispetto alla colonnine pubbliche" ha sottolineato) Francois ha confermato che la marca "sta esplorando il territorio della mobilità sostenibile per tutti, questo e' il nostro progetto. Tra il 2025 e il 2030, gradualmente, la nostra gamma di prodotto diventerà solo elettrica. E questo sarà un cambiamento radicale per Fiat".