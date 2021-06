Ambiente: Arpa, migliorano qualità aria e acque laghi

Sono migliorati in Piemonte nel 2020 la qualità dell'aria e delle acque dei laghi. Anche il dato riferito al consumo di suolo è positivo, risultando inferiore al dato nazionale e collocandosi tra i più bassi del Nord Italia. Lo dice l'Arpa in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente. "I nostri piani regionali tracciano la strada per un Piemonte sempre più verdi. Siamo ansiosi di poter utilizzare i fondi europei per finanziare grandi progetti, i più grandi che la storia regionale possa realizzare per avviare una vera transizione ecologica, e le importanti ricadute ambientali previste porteranno a grandi benefici per molti anni. Quello che vogliamo è armonia tra sviluppo economico e tutela dell'ambiente attraverso l'imprescindibile sostegno alla sostenibilità. Serve una svolta epocale e la regione Piemonte non si sottrae alle sue responsabilità" commenta l'assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati. "La sostenibilità persegue la salvaguardia delle risorse ambientali per le generazioni future. Aria, acqua e territorio sono gli elementi della Terra che dobbiamo preservare, sono infatti le matrici che Arpa Piemonte quotidianamente monitora, misura, analizza, controlla per poter dire come sta l'ambiente nel quale viviamo considerando tutti i contaminanti, anche quelli emergenti. I dati dello stato di aria, acqua e suolo del Piemonte sono il punto di arrivo di un lavoro corale dei tecnici dell'Agenzia che ogni anno eseguono migliaia di campionamenti, di validazioni, di analisi" sottolinea il direttore generale dell'Arpa Piemonte, Angelo Robotto.