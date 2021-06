Comunali: Serritella (M5s), a Torino due ottimi candidati

"Valentina Sganga e Andrea Russi sono due ottimi candidati. Due ragazzi giovani che si sono sempre dati da fare e che saprebbero portare avanti i progetti dell'amministrazione uscente e rappresentare questa nuova fase del Movimento. Siamo in attesa di un parere dei vertici, ma non possiamo farci trovare impreparati alle prossime amministrative". A dirlo, all'indomani dell'assemblea degli attivisti M5s nella quale sono emerse le disponibilità alla candidatura a sindaco, il deputato torinese pentastellato Davide Serritella. "Soprattutto non possiamo rischiare di perdere tutto il lavoro fatto finora con Chiara Appendino" aggiunge il parlamentare che rivolge anche il suo apprezzamento all'assessore all'Ambiente Alberto Unia: "una grande persona e risorsa importante per il Movimento 5 Stelle a Torino. Lodevole il suo lavoro svolto finora - conclude a proposito della sua rinuncia a correre come sindaco -. Continuerà ad essere determinante nonostante il passo indietro da candidato".