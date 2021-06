Vaccini a suon di musica, Open Night è successo a Torino

Vaccini a suon di musica, con tanto di dj set, nella notte a Torino. Esaurite in pochi minuti le prenotazioni, sono stati mille i giovani tra i 18 e i 28 anni che, tra le 21.30 e le 3.30, sono stati vaccinati nell'hub Reale Mutua. Una iniziativa realizzata in collaborazione tra Reale Group, Asl Città di Torino, Cdc e Regione Piemonte che, come già annunciato dal governatore Alberto Cirio, verrà replicata perche' "c'è davvero tanta voglia di ripartire insieme".