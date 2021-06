Covid: Cirio, "mai mollare nelle difficoltà, ci rialzeremo"

"E' soprattutto nelle difficoltà e nei periodi più duri che si deve sempre trovare la forza di non mollare. E noi sapremo rialzarci e ripartire". Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenuto questa mattina all'inaugurazione a Santena (Torino) del Memoriale dedicato a Camillo Benso Conte di Cavour, "un uomo, un piemontese che l'Italia l'ha fatta". "Non c'era occasione migliore per inaugurare proprio oggi il Memoriale a lui dedicato, che riapre dopo 25 anni e molti lavori di ristrutturazione e restauri - scrive su Facebook Cirio ricordando i 160 anni della morte di Cavour -. Grazie alla Fondazione Camillo Cavour, al Comune di Santena e all'Associazione Amici della Fondazione per aver reso nuovamente accessibile questo luogo di vanto e di orgoglio per il nostro #Piemonte".