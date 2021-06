Allegri, del tutto estraneo a qualsiasi attività illecita

"Mi dichiaro con assoluta fermezza del tutto estraneo a qualsiasi attività illecita o irregolare e, tanto meno, a qualsiasi operazione violativa della normativa sull'antiriciclaggio". Lo afferma Massimiliano Allegri in riferimento alle presunte indagini di Bankitalia, di cui scrive oggi La Verità, su "operazioni sospette" del tecnico juventino. "Allarme dell'antiriciclaggio per le scommesse di Allegri", titola in prima pagina il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, secondo cui sarebbero stati segnalati numerosi pagamenti dall'estero, in particolare di una società maltese accusata di raccolta illecita di giocate e sotto inchiesta per truffa aggravata, evasione e rapporti con la 'ndrangheta. Bankitalia starebbe indagando su alcune "operazioni sospette" del tecnico juventino, con i risk manager bancari che hanno scoperto che l'allenatore ha speso in due casinò all'estero oltre 350mila euro. Tra il luglio 2018 e l'agosto 2019, sempre secondo il quotidiano, il tecnico bianconero avrebbe fatto acquisti con la carta di credito per quasi mezzo milione di euro e gli esperti degli istituti hanno definito gli importi accreditati come possibile frutto di vincite,col tecnico della Juventus che si dichiara "del tutto estraneo a qualsiasi attività illecita o irregolare" e che nega di avere violato la normativa sull'antiriciclaggio.