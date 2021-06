Meteo: nuvolosità in aumento e pioggia in serata

A Torino oggi, lunedì 7 giugno, nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio; nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 8.2 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3246m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: una blanda circolazione depressionaria insiste sulle regioni settentrionali determinando spiccata variabilità. Tempo in prevalenza asciutto nella prima parte del giorno. Tra pomeriggio e sera formazione di acquazzoni temporaleschi a carattere sparso dai rilievi verso le pianure.