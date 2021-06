Ocse: Torino unica italiana selezionata per progetto RRR

È Torino l'unica città italiana selezionata per partecipare al programma di apprendimento internazionale promosso dal progetto RRR-Respond Rebuild Reinvent sul tema degli ecosistemi dell'economia solidale e sociale, che fa parte dell'iniziativa dell'Ocse Promoting Social and Solidarity Economy Ecosystems Global Action 2020 che coinvolge oltre 30 Paesi. Una scelta che premia l'impegno della Città nel supportare l'ecosistema locale dell'innovazione sociale, in particolare attraverso l'iniziativa Torino Social Impact. Respond Rebuild Reinvent vuole mettere in luce e potenziare l'impatto che le azioni attuate dai governi locali possono avere nel fornire risposte veloci ed efficaci durante situazioni critiche come la recente emergenza sanitaria. "Dopo l'attribuzione alla nostra città come Centro di Competenza nazionale per l'Innovazione sociale - sottolinea l'assessore all'Innovazione Marco Pironti -, questo è un ulteriore e importante riconoscimento da parte dell'Europa del ruolo guida di Torino in questo ambito. Gli sforzi e i risultati consolidati nell'economia sociale e solidale rappresentano una fondamentale eredità da rafforzare e valorizzare per il futuro del nostro territorio".