Mottarone: Cirio, sicurezza non sia priorità solo a parole

"La sicurezza non può essere una priorità solo con le parole. Lo diciamo in una regione colpita direttamente dalla tragedia di Genova e stravolta oggi da ciò che è avvenuto sulla funivia del Mottarone". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, aprendo l'incontro promosso oggi a Torino dal Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi per presentare ai parlamentari piemontesi il progetto di legge per l'istituzione delle vittime dell'incuria. "Abbiamo il dovere di trasformare il dolore in qualcosa di costruttivo", aggiunge il governatore che nel suo saluto - riportato su Facebook - ha ricordato anche "Vito Scafidi, ucciso dal crollo di un controsoffitto mentre si trovava seduto al banco di scuola".