Turismo: Camera Commercio, riparte campagna Torino Tales

Prosegue la campagna di influencer marketing Torino Tales della Camera di commercio di Torino e di Turismo Torino e Provincia che punta a coinvolgere content creators per il rilancio di Torino e della provincia post Covid19. Avviato lo scorso luglio con tre influencer italiani e proseguito con un'instagrammer tedesca in ottobre, la campagna porterà nel mese di giugno nuovi influencer in città: Francesco e Veronica di PositiviTrip, Gabriele Colzi, Marion Bertorello e Manuela Vitulli. A loro il compito di raccontare Torino, attraverso varie experiences: dalle bellezze artistiche e architettoniche, al patrimonio storico e culturale oltre che naturalistico, con attenzione alla contemporaneità, al design e alla tradizione culinaria. A fine giugno sarà la volta del target famiglie con focus sul verde e sul vivere la città all'aperto. Il progetto è affidato all'agenzia HappyMinds. "Scoperte enogastronomiche, musei all'aperto e verde, la città tra passato e futuro saranno i filoni principali delle visite - sottolinea Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino - anche per andare incontro a un concetto di turismo che è in cerca di novità. Vogliamo puntare sulle esperienze: laboratori e degustazioni con i Maestri del Gusto e produttori di vini Torino Doc, ma anche presentare nuovi e inaspettati per svelare, in particolare ai turisti italiani, la Torino da scoprire in sicurezza e libertà". "La scoperta del nostro territorio - aggiunge Maurizio Vitale, presidente di Turismo Torino - operata da 'ambasciatori digitali' attraverso stories, post e immagini, rappresenta una modalità efficace di valorizzazione di Torino. L'integrazione di qualificati 'content creators' al processo promozionale ne potenzierà la notorietà domestica e internazionale".