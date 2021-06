Covid: in Piemonte 100 positivi, 6 morti

Sono 100 i casi positivi al Covid riportati oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte, con un tasso dello 0,9% rispetto gli 11.498 tamponi diagnostici processati. I morti sono 6 (di cui 2 relativi a oggi), mentre nei dati di ieri non c'erano vittime. I ricoverati in terapia intensiva sono 64 (+1 rispetto a ieri), negli altri reparti 461, lo stesso numero di domenica. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.114, i guariti +268.