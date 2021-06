Sella, un miliardo per innovazione e sostenibilità delle Pmi

La ripresa economica può essere guidata dal faro della transizione ecologica. Banca Sella ci crede e scommette sulla trasformazione dei processi produttivi in chiave green, mettendo a disposizione delle imprese un plafond da un miliardo di euro per incentivare progetti innovativi che abbiano una ricaduta positiva sull'ambiente. L'"ombrello" del plafond è quello dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. "Siamo convinti - spiega Massimo De Donno, responsabile Rete di Banca Sella - che puntare su progetti innovativi e legati alla sostenibilità, in tutti i suoi aspetti, rappresenti per le imprese un investimento di lungo termine sulle loro attività con ricadute positive anche in ambito sociale, territoriale e ambientale". I finanziamenti potranno avere anche la garanzia del Mediocredito Centrale o del Fondo Europeo per gli Investimenti e serviranno per realizzare iniziative negli ambiti dell'economia circolare, gestione ambientale, comunità locale e territorio, responsabilità verso i clienti, rapporti di lavoro e diversità, performance economica, governance e compliance, fornitori e catena di fornitura. Il plafond è pensato in particolare per le piccole e medie imprese.