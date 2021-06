Vaccini: open hub al Valentino, posti esauriti in pochi minuti

Ancora un successo per l'open hub del Valentino, a Torino. In pochi minuti, questa mattina, sono stati tutti prenotati gli slot disponibili - circa 7 mila - per chi ha più di trent'anni. Nel weekend le vaccinazioni, che saranno replicate da venerdì 18 giugno per chi ha tra i 18 e i 29 anni. Una dimostrazione della voglia di vaccinarsi dei più giovani e dell'importanza delle iniziative last minute come appunto quella del Valentino. Anche lo scorso fine settimana i 6 mila appuntamenti in palio per gli open days al Valentino erano stati prenotati in pochi minuti. "Se non hai ancora un appuntamento oppure hai la convocazione dopo almeno 10 giorni dagli open days prenotati su www.ilpiemontetivaccina.it", è l'appello social del governatore Alberto Cirio accolto al volo dai più giovani. Numeri meno entusiasmanti invece tra gli over 60, a cui era riservata la giornata di ieri per prenotarsi. Sono state meno di 400 le adesioni.