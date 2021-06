Meteo: giornata parzialmente soleggiata

A Torino oggi, mercoledì 9 giugno, giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3399m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: permane un contesto spiccatamente variabile sul Nord-Ovest italiano. Mattinata asciutta, poi nel pomeriggio consueta formazione di rovesci e temporali a carattere sparso sui monti, ma questa volta con minori probabilità di propagazione alle zone di pianura. Clima estivo, più caldo. Venti deboli e in Liguria mare poco mosso.