Eternit: corte Novara, processo porte chiuse per Covid

Si svolgerà a porte chiuse per l'emergenza sanitaria ancora in atto il processo Eternit bis. Lo ha deciso la Corte di assise di Novara. Nel corso della sua lunga ordinanza il presidente ha osservato che sebbene "la situazione sia in via di miglioramento" per "effetto della campagna vaccinale" si rendono ancora necessarie delle precauzioni anche perché, fra l'altro, "nessun vaccino e' efficace al 100%".

Il processo si celebra nell'aula magna dell'Università del Piemonte orientale. La Corte ha sottolineato l'alto numero di persone che devono essere presenti tra magistrati, avvocati e forze dell'ordine. "Naturalmente - ha detto il presidente al termine della lettura dell'ordinanza - ci auguriamo che le cose migliorino con il tempo". Vista la "rilevanza pubblica" del processo Eternit "può essere consentita la presenza in aula di giornalisti in misura non superiore a 15 unità", ha stabilito la Corte di assise di Novara nell'ordinanza che dispone lo svolgimento delle udienze a porte chiuse.