AstraZeneca: Cirio, seguiamo indicazioni Aifa in modo attento

"Noi siamo molto rigorosi e seguiamo le indicazioni Aifa in modo molto attento". Così, a margine dell'inaugurazione di un bene confiscato alla criminalità e restituito alla Città, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, interpellato sull'utilizzo del vaccino AstraZeneca. "Sono indicazioni che non danno regole perentorie ma che lasciano sempre un margine - precisa -, però dato che usano il termine 'preferibile' noi seguiamo questa indicazione, quindi quando organizziamo eventi nostri, come per esempio quello con Reale Mutua, abbiamo usato Pfizer perché c'era una preferibilità su tutta la platea. Continuiamo con attenzione a seguire queste regole. Diverso il caso - aggiunge Cirio - per gli hub vaccinali dove c'è il vaccino che è arrivato, ma quando fai eventi che imposti prima quindi puoi pre determinare noi scegliamo ciò che Aifa ci dice essere preferibile".