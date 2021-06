Covid: in Piemonte 137 positivi, 3 morti - 29 ricoverati

In Piemonte sono 137 i casi positivi al Covid riportati oggi dall'Unità di crisi della Regione, con un tasso dello 0,9% rispetto ai 15.038 tamponi diagnostici processati (8.220 antigenici). Le vittime sono 3 (di cui relativa alla giornata odierna). I ricoverati in terapia intensiva in tutto sono 53 (-2 rispetto a ieri), negli altri reparti 386 (-27). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.752, i guariti +388, gli attualmente positivi 3.191.