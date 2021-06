Meteo: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata

A Torino oggi, giovedì 10 giugno, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3440m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: giornata estiva, stabile e soleggiata seppur con la classica attività termoconvettiva lungo le zone alpine e prealpine, condita da acquazzoni sparsi o brevi temporali. Nel corso della tarda serata non esclusa una propagazione alle vicine pianure del medio-alto Piemonte. Clima caldo, sui 30-31°C in Valpadana, mentre qualche grado in meno sulla Riviera ligure.