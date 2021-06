Covid: Cirio, su Piemonte bianco, aspettiamo formalizzazione

"I numeri ci sono tutti. Ora aspettiamo la formalizzazione di questa buona notizia". Così il governatore Alberto Cirio sul passaggio del Piemonte in zona bianca. "Una cosa è chiara, i vaccini sono la via d'uscita perché non si torni più indietro", aggiunge Cirio a margine della presentazione alla Palazzina di Caccia di Stupinigi del Sonic Park 2021.