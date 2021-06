Piazza San Carlo: pm svolge indagini integrative

Altri accertamenti per precisare le eventuali responsabilità nella vicenda di Piazza San Carlo sono stati svolti dalla Procura di Torino. Ne ha parlato oggi in Corte d'Assise il pubblico ministero Vincenzo Pacileo annunciando l'intenzione di depositare alcuni atti con la formula processuale delle attività integrative di indagine. Le carte riguardano in particolare le attività della commissione provinciale di vigilanza in rapporto alla concessione delle autorizzazioni per i pubblici spettacoli. Il magistrato ha indicato una relazione redatta dalla Digos il 3 giugno 2021 che ha come allegati i verbali di due riunioni tenute della commissione nel 2013 e la testimonianza del segretario della stessa commissione. Ci sono poi le testimonianze di altri due dirigenti del Comune di Torino. Il processo ripreso oggi a Palazzo di Giustizia si celebra con il rito ordinario e riguarda nove imputati.