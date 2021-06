Scuola: Pas Piemonte, prossimo anno sia sereno e dignitoso

Investire sull'edilizia scolastica, annullare il distanziamento ai banchi a fronte della campagna vaccinale, intervenire sul trasporto pubblico e sugli organici scolastici, in particolare il personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario), attuare la rimodulazione del calendario scolastico, prevedere protocolli diversi per positivi e quarantene, consentire l'educazione motoria. Sono i 7 punti che il comitato Priorità alla Scuola (Pas) Piemonte pone come fondamentali per il prossimo anno scolastico in una lettera che verrà inviata domani alle autorità competenti in occasione dell'ultimo giorno di scuola. "Siamo giunti al termine di un difficile anno scolastico - scrive il comitato -, nel quale la pandemia, e la sua gestione, ha impattato in maniera devastante sui giovani, comprimendo alcuni dei loro diritti fondamenti. Si sono susseguiti gli annunci spesso smentiti, dall'adeguamento del sistema dei trasporti alla garanzia di un efficace tracciamento alla promessa mancata di un prolungamento dell'anno scolastico, finalizzato al recupero di parte dei mesi di presenza persi. Oggi - conclude la lettera - crediamo sia non solo nostro diritto ma anche dovere di cittadine/i chiedervi quali sono i piani che intendete portare avanti per consentire che il prossimo anno scolastico possa svolgersi serenamente e dignitosamente per gli studenti, le studentesse e tutto il personale".