Turismo: Piemonte rifinanzia voucher vacanze con 1,5 mln

La Regione Piemonte ha deciso di rifinanziare il voucher vacanze con 1,5 mln di euro che si aggiungono ai 5 milioni già stanziati. L'iniziativa ha infatti registrato una buona accoglienza con 8 Consorzi su 14, che hanno fatto soldout avendo esaurito la disponibilità dei pacchetti con la formula delle tre notti al prezzo di una, superando la quota di 40.000 tagliandi venduti. I voucher, dopo il rifinanziamento, saranno acquistabili fino al 31 dicembre prossimo e spendibili entro il 30 giugno 2022. Mediamente il pacchetto comprende 2 persone, che corrisponde a 80.000 arrivi in più per un totale di 240.000 pernottamenti. Langhe Roero e Monferrato ma anche l'alto Piemonte (soprattutto il Lago Maggiore) le mete più gettonate dove i turisti per lo più lombardi liguri e piemontesi hanno deciso di soggiornare alcuni giorni: ancora disponibili fino al 30 giugno, quelli del Biellese, di Bardonecchia e della Valle Maira, del Canavese e delle Valli di Lanzo. "I numeri - hanno sottolineato il presidente della Regione, Alberto Cirio e l'assessore alla Cultura, Turismo Vittoria Poggio - confermano che pubblico e privato possono lavorare insieme dando vita come in questo caso ad un esempio virtuoso che piace ai viaggiatori e agli albergatori, e rimette in moto un settore tra quelli più sofferenti dopo le chiusure. Per questa ragione abbiamo deciso di rifinanziare il Bonus con 1,5 milioni. Questa misura, tra l'altro, è diventata un modello: anche altre regioni stanno infatti prendendo spunto da quello che abbiamo fatto noi per ridare vigore ai flussi turistici".