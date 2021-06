Meteo: giornata parzialmente soleggiata

A Torino oggi, venerdì 11 giugno, giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3540m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: nella notte nuvoloso con residue piogge e rovesci sul Piemonte centro-meridionale. Il mattino ancora nuvolosità irregolare sulle pianure piemontesi ma con tendenza ad ampie schiarite. Nel pomeriggio-sera nuova parziale instabilità sui settori montuosi alpini e appenninici con rovesci o brevi temporali in sconfinamento pomeridiano sulla riviera ligure e serale sulle pianure piemontesi. Temperature in lieve flessione. Venti deboli con locali rinforzi.