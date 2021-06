Città metropolitana Torino torna ad assumere, 24 posti

Buone notizie dalla Città metropolitana di Torino sul fronte occupazionale. Dopo 11 anni l'ente di area vasta torna ad assumere. Si tratta di 24 figure professionali con contratti di formazione lavoro. Le selezioni pubbliche sono in corso in questi giorni e il contratto previsto è inizialmente della durata di un anno. Di recente si sono concluse le prove per la prima tranche per la selezione di 7 tra ingegneri, istruttori direttivi tecnici e periti industriali. Ora, invece, si stanno svolgendo le prove scritte per la seconda tranche dedicata a 10 tra architetti, istruttori direttivi di ragioneria e tecnici, specialisti in programmazione economica e di elaborazione dati. A breve partirà anche l'ultima tranche per altre 7 posizioni tra assistenti sociali, istruttori direttivi amministrativi e istruttori amministrativi e contabili, mentre si sono concluse le prove per le progressioni interne dei dipendenti per 9 figure tra amministrativi e tecnici. Era dal 2010 che l'ente non avviava procedure di selezione per nuove assunzioni e per il vicesindaco Marco Marocco si tratta di "un primo passo indispensabile per rafforzare l'attività di un ente da troppo tempo in difficoltà, per consolidare il ruolo sul territorio a vantaggio dei Comuni e dei cittadini. Realizzare le prove concorsuali in tempi di pandemia è stata una piccola grande impresa".